Бузова появилась без нижнего белья

Ольга Бузова приехала в Белоруссию. Передохнув пару часов с дороги, Ольга отправилась в летний амфитеатр на репетицию церемонии.

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Присутствующие, увидев Ольгу, едва не лишились дара речи. Бузова приехала в розовой майке, под которой не оказалось нижнего белья. Благодаря этому присутствующие смогли рассмотреть в деталях все, чем Ольгу наградила природа. Мужчины буквально свернули головы!

- Так ярко здесь уже давно не одевались, - улыбнулась одна из девушек.

По всей видимости, Бузова решила не перегружать себя одеждой из-за жары, которая установилась в эти дни в Витебске. Столбик термометра сейчас приближается к тридцатиградусной отметке.

В Белоруссии у Ольги насыщенный график.