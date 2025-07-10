Представшего в плавках Ефима Шифрина сравнили с божеством

Ефим Шифрин с молодых лет обожал спорт. Юморист остался верным себе даже в почти 70 лет — он отдает много времени бодибилдингу, благодаря которому превратился в настоящего качка.

© WomanHit.ru

Сегодня 69-летний Ефим Залманович похвастался превосходной формой. Комик разместил фото с яхты, представ лишь в одних плавках и солнцезащитных очках. Шифрин выглядел уверенным, демонстрируя мускулы и торс.

Фото произвело впечатление на подписчиков артиста. Звезду осыпали комплиментами, оценив его роскошную фигуру.

© соцсети

«Офигенная форма!», «Аполлон», «Загляделась на фигуру», «Монументальные дельты», «Вот это форма, класс», — обомлели фолловеры.

Однако наблюдательные пользователи обратили внимание, что год назад Ефим Залманович уже публиковал этот снимок в личном блоге. Не исключено, что Шифрин, помня тогдашнюю восхищенную реакцию, решил повторить «трюк» и снова собрать овации. И это у него получилось.