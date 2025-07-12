Не Бритни Спирс: как сейчас выглядит Кристина Агилера

Кристина Агилера была одной из самых ярких поп-исполнительниц нулевых. В те годы единственной, кто мог сравниться с ней по популярности, была Бритни Спирс.

Кристина Агилера родилась 18 декабря 1980 года в Нью-Йорке в семье военного и учительницы. Отец девочки был домашним тираном. Чтобы отвлечься от нездоровой атмосферы Кристина начала слушать музыку. После развода родителей Кристина вместе с матерью переехала к бабушке, которая увлекалась блюзом и соул-музыкой. Со временем Агилера стала подпевать исполнителям и самостоятельно развила мощный голос. В 8 лет юная певица выиграла первый конкурс талантов, исполнив песню Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)».

В 1991 году Агилера прошла прослушивание на шоу «Клуб Микки Мауса», где позже познакомилась с Бритни Спирс. Их дружба длилась до встречи с Джастином Тимберлейком. Несмотря на то, что именно Бритни встречалась с Джастином, она ужасно ревновала бойфренда к подруге. В 1999 году Агилера и Спирс выпустили дебютные пластинки. Поклонники стали сравнивать двух молодых певиц, тем самым подталкивая их к соперничеству. Позже Кристина призналась журналистам, что в те годы ей были очень неприятны сравнения с бывшей подругой.

Впрочем, Агилера выбрала и продвигала гораздо более дерзкий имидж, чем ее коллега. В начале нулевых певица предстала в образе раскрепощенной красотки и всячески подчеркивала свою сексуальность. В 2003 году певица шокировала поклонников, перекрасив волосы в чёрный цвет, сделав пирсинг и несколько татуировок. Правда, уже через год, она вновь перевоплотилась, взяв за основу ретро-стиль классического Голливуда.

Чем старше становилась звезда, тем более взрослым становился ее образ. 25 лет спустя в Агилере сложно узнать ту дерзкую девчонку, которая делала все, чтобы отличаться от бывшей подруги. На смену подростковому бунту пришла уверенность в собственной красоте и таланте.

Как сейчас выглядит одна из самых сексуальных артисток нулевых — в галерее «Рамблера».