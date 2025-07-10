Надежда Кадышева на волне популярности работает на износ. Концерты исполнительницы хита "Веночек" проходят с аншлагами, а пригласить артистку на свой праздник могут только очень обеспеченные россияне.

Вот только поклонники Надежды Никитичны переживают, не повредит ли это ее здоровью. В недавнем интервью бывшая невестка артистки заявила, что Кадышева плоха, якобы она вынуждена каждый день принимать лекарства.

Эту информацию прокомментировал и Отар Кушанашвили. Журналист в эфире шоу "Каково?!" заявил, что певица может умереть прямо на сцене.

Врач-геронтолог Юрий Конев согласен с этим мнением. Специалист считает, что Надежде Никитичне противопоказаны частые концерты.

"Нагрузки могут неблагоприятно сказаться, потому что адаптационные возможности с возрастом, к сожалению, снижаются. Если у нее есть уже какие-то проблемы со здоровьем, то риск возникновения новых повышается", — заявил эксперт.

Кушанашвили выразил беспокойство по поводу состояния Кадышевой

Более того, врач раскрыл диагноз, который грозит Кадышевой. Специалист отметил, что артистке необходимо снижать физические и эмоциональные нагрузки.