Названы российские артисты, которые собирали деньги для ВСУ

В конце июля в Юрмале пройдет традиционный фестиваль певицы Лаймы Вайкуле «Рандеву», часть средств от которого отправят на нужды Вооруженных сил Украины. Кто из российских артистов уже подтвердил участие в мероприятии, а также самостоятельно собирал деньги для украинских военных, разбиралось News.ru.

По информации издания, среди участников мероприятия комики Семен Слепаков и Максим Галкин (внесены Минюстом РФ в список иноагентов), а также певица Алла Пугачева.

Пугачева традиционно проводит каждое лето в Прибалтике. О том, что она уже в Юрмале, сообщил ее муж Максим Галкин*. При этом ожидается, что артистка не выйдет на сцену фестиваля, а будет сидеть в зрительном зале, поддерживая выступающего на «Рандеву» мужа.

Также перед латышами выступят певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и группа «Би-2» (солист группы Егор Бортник*, известный как Лева, включен в реестр иноагентов).

При этом ранее участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова* (признана в России иноагентом) собрала $7 млн (около 550 млрд рублей) для фонда поддерживающего украинских военных. Об этом Толоконникова рассказала пранкерам Вовану и Лексусу. А Лева* из группы «Би-2» по секрету признался пранкерам, что если бы у него были большие деньги, он бы «купил целую партию «Хаймарсов» для Украины, но сейчас «помогает как может».

О спонсировании Вооруженных сил Украины заявлял и бывший российский предприниматель Евгений Чичваркин* (включен в России в список иноагентов), отмечая, что отправил украинской армии $2,5 млн (около 197 млрд рублей).

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Принимала участие в благотворительных концертах в поддержку Украины и народная артистка РФ Чулпан Хаматова. А певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявили, что средства от ее совместного с рэпером Noize MC (Иван Алексеев, включен в список иноагентов) гастрольного тура по европейским городам в размере €340 тысяч (около 31 млн рублей) были переведены в помощь Украине.

В сборе средств в пользу украинской стороны также признались актер Анатолий Белый*, телеведущая Татьяна Лазарева*, лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский* (все трое внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее депутаты Госдумы заявили о подготовке обращения в Генпрокуратуру для привлечения к ответственности уехавших из России артистов, которые запустили аукцион в поддержку Украины.

*внесены Минюстом РФ в список иноагентов.