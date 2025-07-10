Стало известно, кто пиарится на даче Пугачевой
Бизнесмен Андрей Ковалев выразил мнение, что поднятый шум вокруг демонтажа пирса на даче Аллы Пугачевой выгоден конкретному саратовскому предпринимателю, который, как утверждается, планирует создать на этом участке яхт-клуб. Он считает, что вся эта ситуация представляет собой не более чем способ привлечь внимание – своего рода бесплатную рекламу, и в этом, по его словам, заключается единственная цель разгоревшегося скандала.
«О нем все пишут, вот его выхлоп – бесплатная реклама. Это исключительно ради пиара, он привлекает к себе внимание. В какой-то момент Филиппу Киркорову или кому-то еще это надоест, и он пожалуется в налоговую, что тот налоги не платит, устроят проверку, и этот человек пожалеет», – сказал Ковалев в беседе с NEWS.ru.
Согласно информации, опубликованной телеграм-каналом Mash, саратовский предприниматель Глеб Рыськов планирует принять участие в аукционе с целью получить в аренду прибрежный участок у дачи Аллы Пугачевой, расположенной на берегу Сенежского озера. Как утверждается, после оформления прав аренды он намерен демонтировать существующий пирс, принадлежащий певице, и возвести на его месте баню и яхт-клуб. При этом участок, ставший предметом интереса, на данный момент официально и на законных основаниях находится в долгосрочной аренде у Пугачевой.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что всплыла дата возможного возвращения Пугачевой в Россию.