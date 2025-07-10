Милонов жестко раскритиковал стоимость VIP-билетов на концерт Агутина

В сложное для России время аморально платить 500 тысяч рублей за билет на концерт. Такое мнение высказал News.ru депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее выступление народного артиста России Леонида Агутина в Казани оказалось в центре скандала после появления информации о том, что цены на билеты VIP-категории начинались от 500 тысяч рублей. Общественный деятель Сурен Каграманов, известный как пранкер Сорян, потребовал раскрыть имена и должности зрителей, которые смогли потратить такие деньги на выступление артиста.

Комментируя ситуацию, депутат Виталий Милонов назвал «аморальной» покупку настолько дорогих билетов на концерт.

«Что касается билетов за 500 тысяч, считаю аморальным платить деньги за то, чтобы твоя пятая точка сидела удобнее, чем могла бы сидеть в десяти метрах, но за меньшие деньги. Но это вопрос личного выбора и транжирства», - подчеркнул парламентарий.

При этом он усомнился в том, что покупателей VIP-мест надо наказывать и заставлять переводить деньги в поддержку спецоперации.

«Поддержка СВО — вопрос добровольный. Многие считают за честь поддержать фронт. Призываю жертвовать на фронт. Если у вас есть возможность приобретения дорогих билетов на концерт артиста, то было бы справедливым передавать суммы и для помощи нашим ребятам на СВО», - констатировал Милонов.

Ранее певец Леонид Агутин выступил в самолете рейса Москва - Сочи, исполнив свой хит «Остров». Мероприятие прошло в рамках благотворительного музыкального рейса SU1176 «Аэрофлота». На высоте 10 тысяч метров состоялось выступление не только Агутина, но и дуэта Socrat & Lera.