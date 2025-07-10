От Преснякова отказались даже реалити-шоу: что творится с внуком Пугачевой

Внука Аллы Пугачевой, Никиту Преснякова, не позвали на российское реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Участниками нового выпуска станут дети знаменитостей, которые будут бороться друг с другом за победу в экстремальных условиях.

Певец был настолько раздосадован, что оставил комментарий под постом-анонсом проекта в социальных сетях.

«Эх, не позвали на тусовку», — написал Пресняков.

С осени 2022 года внук Примадонны вместе с супругой проживает в США. В Америке он взял псевдоним Nick Pres и попытался построить музыкальную карьеру, но за три года эмиграции так и не смог добиться какого-либо успеха. Ради заработка Пресняков начал петь кавер-версии популярных российских хитов, но в итоге спровоцировал скандал с правообладателями. Так, вдова Олега Парастаева, автора песни «На заре», заявила, что артисты обязаны согласовывать использование песен с правообладателями, чего Никита не сделал, — сообщает Teleprogramma.org.

В 2023 году в России начал рушиться семейный бизнес Преснякова. Компания по установке спортивных площадок «Нико Спорт» принесла певцу убыток в миллион рублей.

На этом темная полоса в жизни внука Пугачевой не закончилась. В начале 2025 года, во время масштабных пожаров в Калифорнии, дом артиста сгорел. Ущерб оказался настолько значительным, что Преснякову пришлось обратиться за финансовой поддержкой к маме и бабушке.

В сети также ходили слухи о проблемах в личной жизни артиста. Бульварные журналисты писали, что Алена Краснова очень тоскует по России и хочет вернуться на родину. После шумихи в СМИ Никита поспешил успокоить поклонников.

«Мы не расстались. Мы любим друг друга невероятно! Всё супер, вообще отлично!» — заявил Пресняков.

В целом, несмотря на временные трудности и неудачи, 34-летний внук Пугачевой продолжает искать свое место в Америке.

Кадры из жизни артиста-эмигранта в США — в галерее «Рамблера».