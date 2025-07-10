Иосиф Пригожин оправдал звезд, продающих дорогие билеты на свои концерты. Об этом сообщает NEWS.ru.

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Накануне в соцсетях разгорелся скандал из-за цен на билеты в VIP-ложу концерта Леонида Агутина. Они достигали 500 тысяч рублей. Некоторые призывали не приобретать дорогостоящие билеты, а пожертвовать вместо этого деньги на СВО.

По мнению Иосифа Пригожина, такие спекуляции неуместны.

«Как можно запретить человеку сидеть комфортно в VIP-ложе, если он зарабатывает деньги и готов их тратить на концерт любимого артиста? И не надо спекулировать на СВО, это неприемлемо. В нашей стране не отменены мероприятия ни культурные, ни спортивные», — заявил он.

Продюсер также напомнил, что артисты не забирают всю прибыль, заработанную с продажи билетов.

«Аренда площадки — минимум 3 млн навскидку… Оборудование, свет, звук, рекламная кампания… 10−15% забирают те, кто продает билеты, еще 5% — РАО… Плюс зарплата музыкантов, команду еще надо привезти, поселить, накормить…» — объяснил он.

Пригожин заявил, что иногда артисты вынуждены работать в минус.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин заявил о необходимости вернуть цензуру.