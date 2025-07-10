Иосиф Пригожин оправдал звезд, продающих дорогие билеты на свои концерты

Passion.ru

Иосиф Пригожин оправдал звезд, продающих дорогие билеты на свои концерты. Об этом сообщает NEWS.ru.

Пригожин оправдал звезд, продающих дорогие билеты на свои концерты
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Накануне в соцсетях разгорелся скандал из-за цен на билеты в VIP-ложу концерта Леонида Агутина. Они достигали 500 тысяч рублей. Некоторые призывали не приобретать дорогостоящие билеты, а пожертвовать вместо этого деньги на СВО.

По мнению Иосифа Пригожина, такие спекуляции неуместны.

«Как можно запретить человеку сидеть комфортно в VIP-ложе, если он зарабатывает деньги и готов их тратить на концерт любимого артиста? И не надо спекулировать на СВО, это неприемлемо. В нашей стране не отменены мероприятия ни культурные, ни спортивные», — заявил он.

Продюсер также напомнил, что артисты не забирают всю прибыль, заработанную с продажи билетов.

«Аренда площадки — минимум 3 млн навскидку… Оборудование, свет, звук, рекламная кампания… 10−15% забирают те, кто продает билеты, еще 5% — РАО… Плюс зарплата музыкантов, команду еще надо привезти, поселить, накормить…» — объяснил он.

Пригожин заявил, что иногда артисты вынуждены работать в минус.

Ранее мы писали о том, что Иосиф Пригожин заявил о необходимости вернуть цензуру.