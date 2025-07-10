Еще 19 человек обвинили телеведущую Ларису Гузееву в мошенничестве. Официальное число пострадавших, которые сообщили о проблемах с покупкой вилл на Бали, достигло 27. В реальности жертв может быть значительно больше. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает Mash.

Отмечается, что на рекламу откликнулись и пострадали не менее 60 человек — именно столько обратились за юридической помощью. Из них 27 уже подали заявления в полицию. По словам пострадавших, телеведущая ввела их в заблуждение, рекламируя недвижимость в Индонезии и призывая к покупке. Пока уголовное дело в отношении Гузеевой не возбуждено, но МВД проводит проверку. Сама артистка ситуацию не комментирует.

Гузееву заподозрили в причастности к афере с виллами на Бали

Пострадавшие утверждают, что Домогацкий использовал смонтированные видеоролики и искажал информацию, чтобы ввести покупателей в заблуждение и привлечь как можно больше клиентов, передает Telegram-канал.