С мужа Насти Ивлеевой взыскали долги за услуги по ЖКХ

Бегак не платил за тело и свет.

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Мировой суд столицы взыскал с супруга Насти Ивлеевой Филиппа Бегака долг, накопленный из-за неуплаты услуг по ЖКХ. Об этом сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на инстанцию.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — говорится в источнике.

Сколько именно задолжал Филипп, неизвестно. Решение уже вступило в законную силу. Пока ни Бегак, ни его жена не давали никаких комментариев по этой ситуации. Сама Ивлеева, тем временем, продолжат публиковать фотографии с фермы, на которой она сейчас живет. Вчера опальная теле- и интернет-звезда поделилась снимком с новорожденным теленком — малыша назвали Ефим. Также Настя побывала в гостях у местной жительницы Веры Владимировны и посмотрела на ее цыплят.

«Растут, салаги», — оценила «ребят» блогерша. Ивлеева и Бегак поженились в конце 2024 года. Эта новость стала сенсацией, ведь до этого не было никаких намеков на их отношения.