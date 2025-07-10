Брухунова разразилась гневной тирадой после похода в театр

Жена Евгения Петросяна — заядлая театралка. Татьяна Брухунова не пропускает ни одной московской премьеры, а во время отдыха в Санкт-Петербурге решила посмотреть новинку в Большом драматическом театре имени Товстоногова.

Вот только знаменитая пьеса Александра Вампилова "Утиная охота" в интерпретации режиссера Антона Федорова возмутила избранницу 79-летнего юмориста. Татьяна после спектакля разразилась гневной тирадой в соцсетях.

"Пьяный угар сломленного неудачника — это не почва для поиска истины, а дрезина потерянных смыслов. Режиссер Федоров ставит во главу угла не столько самого персонажа, сколько его ненужность. И надо сказать, что Григорий Чабан отлично справляется с ролью отморозка", — заявила Брухунова.

По словам жены Петросяна, не только ей не понравилась постановка. Якобы многие зрители зевали во время спектакля, и ждали, когда же он закончится. Брухунова призвала закрыть "Утиную охоту".