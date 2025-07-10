17 миллиардов, 106 детей и стикер с козлом: Snoop Dogg взорвал интернет клипом в честь Павла Дурова
Американский рэпер Snoop Dogg представил эксцентричный клип «Gifts», посвящённый мессенджеру Telegram и его создателю Павлу Дурову. Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале артиста, уже набрало миллионы просмотров и вызвало бурное обсуждение в сети.
В центре сюжета — пародийный новостной репортаж от вымышленного канала TGLA. Ведущий эмоционально комментирует события в Telegram, рассказывая о мистере толстосуме, который раздаёт 17 миллиардов долларов своим 106 детям. Эта история — отсылка к недавнему признанию Дурова о том, что у него по документам значится 106 детей. Особое внимание привлекает стикер козла с головой Павла Дурова, пародирующий его недавние фотографии.
Реакция Дурова не заставила себя долго ждать. В своём фирменном стиле он ответил:
«Ты — зажигаешь. Я — даю код. Вместе мы взорвём интернет».
Анонсированные в клипе цифровые подарки — тематические стикеры и эмодзи — показали впечатляющие результаты продаж. Почти миллион таких подарков был раскуплен всего за 30 минут, принеся доход в 12 миллионов долларов.
Эксперты отмечают, что коллаборация Snoop Dogg и Telegram стала ярким примером успешного маркетингового хода, гармонично объединившего хип-хоп культуру и цифровые технологии.
Читать также: Snoop Dogg и Павел Дуров устроили баттл: подробности