Американский рэпер Snoop Dogg представил эксцентричный клип «Gifts», посвящённый мессенджеру Telegram и его создателю Павлу Дурову. Видео, опубликованное на официальном YouTube-канале артиста, уже набрало миллионы просмотров и вызвало бурное обсуждение в сети.

В центре сюжета — пародийный новостной репортаж от вымышленного канала TGLA. Ведущий эмоционально комментирует события в Telegram, рассказывая о мистере толстосуме, который раздаёт 17 миллиардов долларов своим 106 детям. Эта история — отсылка к недавнему признанию Дурова о том, что у него по документам значится 106 детей. Особое внимание привлекает стикер козла с головой Павла Дурова, пародирующий его недавние фотографии.

Реакция Дурова не заставила себя долго ждать. В своём фирменном стиле он ответил:

«Ты — зажигаешь. Я — даю код. Вместе мы взорвём интернет».

Анонсированные в клипе цифровые подарки — тематические стикеры и эмодзи — показали впечатляющие результаты продаж. Почти миллион таких подарков был раскуплен всего за 30 минут, принеся доход в 12 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что коллаборация Snoop Dogg и Telegram стала ярким примером успешного маркетингового хода, гармонично объединившего хип-хоп культуру и цифровые технологии.

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