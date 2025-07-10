Александр Панайотов рассказал, как отдыхает от своей жены

Российский певец Александр Панайотов женат на своем концертном директоре Екатерине Кореневой уже почти восемь лет. Как сообщает Starhit, музыкант почти все время проводит с супругой, однако они не устают, поскольку дают друг другу время отдохнуть.

Панайотов и Коренева поженились в марте 2017 года. Об их отношениях долги никто не догадывался, поскольку из-за работы они и так всегда рядом.

«Мы настолько привыкли быть вместе, что сложностей не возникает. Но мы иногда отдыхаем друг от друга, поэтому не устаем», — объяснил музыкант.

Артист отметил, что жена тонко чувствует его настроение, подходя к личным отношениям не менее профессионально, чем к рабочим. Коренева знает, когда нужно отстраниться, а Панайотов также старается оставить личное место для супруги. Если они устают друг от друга, то разъезжаются по разным квартирам, где наслаждаются одиночеством.

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Детей у пары пока нет, что Панайотов объясняет плотным графиком и нехваткой денег. Однако певец признался, что мечтает о пятерых наследниках — главное дать им все, что они захотят.