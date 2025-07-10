Кушанашвили выразил беспокойство по поводу состояния Кадышевой

Отар Кушанашвили переживает за Надежду Кадышеву. Говорит, мол, певица, переживающая новую волну популярности, держится на сцене из последних сил.

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Журналист уверен, что родные — в том числе сын артистки — намеренно закрывают глаза на состояние Надежды и эксплуатируют её.

«Вы же видите, что она болезненно выглядит? Вы же вот все видите, что она плохо выглядит. Она окочурится на сцене! Никто не жалеет её», — возмутился он в разговоре с «Экспресс-газетой».

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По мнению Кушанашвили, муж и сын Кадышевой ради собственной выгоды пользуются её талантом, и именно из-за них она продолжает выступать — несмотря на то, что состояние её, очевидно, оставляет желать лучшего.