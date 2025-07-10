Суд взыскал с супруга Ивлеевой долги за ЖКХ

Мировой суд Москвы вынес приказ о взыскании задолженности по коммунальным платежам с Филиппа Бегака — мужа известной телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой. Как сообщили РИА Новости в судебной инстанции, решение касается неоплаченных счетов за жилье, отопление и электроэнергию.

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Точная сумма взыскания не раскрывается. Согласно данным судебной картотеки, решение уже вступило в законную силу.

"Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сообщили агентству в суде.

Настя Ивлеева пожаловалась на предательство со стороны близких коллег

Напомним, что известная российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой.

Ранее сообщалось, что суд оставил в силе статус иноагента для экс-вокалиста группы "Тараканы".