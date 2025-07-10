Бывший вокалист «Тараканов» снова не смог оспорить статус иноагента в суде

Бывший вокалист музыкальной панк-рок-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин (признан в РФ иностранным агентом) не смог обжаловать статус иноагента в Московском городском суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

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«Решение Замоскворецкого районного суда Москвы от 14 октября 2024 года оставить без изменения, жалобу — без удовлетворения», — говорится в документах.

В октябре 2024 года Замоскворецкий суд Москвы отказал в удовлетворении административного иска Спирина к министерству юстиции России о признании незаконным и отмене решения о признании его иностранным агентом.

Экс-вокалист «Тараканов» был признан иноагентом в июне прошлого года. В обосновании Минюста РФ предоставления статуса говорится, что певец «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ», а также давал интервью информационным площадкам иноагентов и иностранных СМИ».