Популярная российская актриса рассказала о неудачной попытке переезда в Москву

Звезда сериала «Реальные пацаны» Марина Федункив рассказала, что смогла переехать в Москву из Перми лишь со второго раза. Подробностями своих попыток она поделилась в интервью изданию «7Дней».

Актриса отметила, что Москва стала родным городом для нее и ей здесь комфортно, однако так было не всегда.

«Я приехала сюда поступать в институт после школы, но не сложилось — уехала в Пермь. И очень благодарна, что тогда не получилось — весь тот опыт, что я уже позже привезла с собой багажом в Москву, помог мне исполнить свою мечту и стать актрисой», — добавила она.

При этом артистка уточнила, что Москве все же предпочитает Подмосковье, в особенности летом.

Что касается родной Перми, Федункив призналась, что ее всегда тепло там принимают и она любит туда возвращаться. При наличии свободного времени она старается встречаться со своими друзьями со времен студенчества.

Ранее телеведущая Ксения Бородина объяснила, что частично переехала в квартиру в Москве из частного дома вместе с семьей из-за долгой дороги и пробок. Звезда сообщила, что теперь ее семья живет на два дома и остается там, где им на данный момент удобнее.