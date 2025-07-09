«Господи, что я наделал»: экс-ведущий Первого канала о переезде в Израиль

Бывший телеведущий Антон Привольнов рассказал в эфире YouTube-канала Sheinkin40, что в первые месяцы после переезда в Израиль был в ужасе от непривычно дискомфортных условий жизни.

Журналист около 20 лет проработал на российском телевидении. Он вел «Контрольную закупку» и «Доброе утро» на Первом канале, а также был соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу «Звезды сошлись» на НТВ. Летом 2022 года он уволился и переехал в Израиль вместе с мамой и сыном.

«Когда только переехали, когда неустроенность, когда в Москве у тебя уборщицы, Jeep, хорошая школа у ребенка, в которую он почему-то отказывается ходить, все очень комфортно. И тут ты приезжаешь, заходишь в магазин в Израиле, тут же иврит и часто нет дубляжа на английском, и ты не понимаешь — это шампунь, гель для душа, мыло. И я такой: Господи, что я наделал?», — рассказал Привольнов.

Телеведущий отметил, что его поразила система аренды, огромные тараканы, плесень на стенах, отсутствие привычных вещей.

«[Сидишь] и думаешь: классно, да, я вышел из зоны комфорта. Думаешь, когда же все это закончится, что же я сделал, может, я неправильно все сделал?», — пояснил блогер.

Ранее Привольнов сообщил, что аренда однокомнатной квартиры на одной из центральных улиц Тель-Авива обойдется в 3,5 тыс. евро в месяц (319 тыс. рублей).

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По его словам, хейтеры нередко оставляют жесткие комментарии под постами в его соцсетях. Вместе с тем, уточнил он, оставшиеся в России друзья его поддерживают.