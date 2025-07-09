Алана Мамаева заявила, что не хотела обидеть Волочкову советом сделать пластику. Об этом она рассказала в «ШБ-шоу».

© Passion.ru

В начале июня Алана Мамаева высказалась о внешности Анастасии Волочковой. Знаменитость предложила коллеге сделать пластическую операцию, чтобы выглядеть лучше.

Такой совет разозлил балерину, которая посоветовала Мамаевой лечь в психиатрическую больницу. Теперь же Мамаева вновь высказалась по поводу скандала и объяснила, что не хотела задеть Волочкову.

«На самом деле не хотела ее обидеть, вообще ни в коем случае. Я абсолютно без злых умыслов это сказала. Но если смотреть объективно, в моем понимании красоты она могла бы выглядеть лучше. Я сказала из благих намерений, что она выглядела бы лучше, если бы сделала пластику», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что чета Мамаевых выгуляла на свадьбе дорогостоящие образы.