Звезда «Орла и решки» продолжает осваиваться в деревне, но о гламурном прошлом не забывает. Настя Ивлеева устроила пикантную фотосессию в кабине трактора — блогер позировала в нижнем белье и майке, а главной деталью образа стали ковбойские сапоги. Снимки знаменитость опубликовала в личном блоге в запрещённой соцсети. «Деревенская», — коротко подписала их Ивлеева.

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Сейчас блогер готовит новое шоу о фермерских буднях — и с этим, вероятно, связаны её эксперименты с образами. Однако, по словам Насти, программа — не постановка, а её реальная жизнь. И судя по контенту, от «новой» жизни блогер действительно получает удовольствие. Накануне на ферме у Ивлеевой случилось приятное событие — родился телёнок. Радостной новостью о пополнении она поделилась в запрещённой соцсети и даже раскрыла прозвище новорождённого.

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В деревню Настя, напомним, окончательно перебралась после свадьбы с Филиппом Бегаком. Они обручились в декабре 2023 года, а торжество сыграли лишь в конце этой весны. Особняк, в котором Ивлеева жила вместе с Элджеем, она продала известному российскому актёру.

* Запрещён в РФ.