«Левое сборище»: отец Жанны Фриске возмущен вечером памяти певицы

Отец Жанны Фриске назвал мошенниками организаторов вечера памяти певицы. Об этом сообщает StarHit.

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8 июля в Москве прошел «Фестиваль песен Жанны Фриске», организатором которого стала некая Ксения Грин. Сообщалось, что с участников за вход собирали по 5 тысяч рублей, а с гостей по 2 тысячи рублей. Такой же ценник выставили и журналистам.

При этом на вечере не было закусок или напитков, все столики в ресторане были пустые. Из знаменитостей вечер посетила Наталья Гулькина, которая вскоре ушла — она осталась недовольна организацией мероприятия.

Отец Жанны Фриске Владимир заявил, что никогда не планировал посещать «Фестиваль песен» своей дочери.

«Я не хочу говорить об этом. Это какое-то левое сборище, не имеющие никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники организовали его. Поэтому никто не отозвался на их приглашения», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что фанаты Жанны Фриске почтили память певицы в день ее рождения.