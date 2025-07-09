Невесту актера Марата Башарова заподозрили в беременности

Актер Марат Башаров посетил премьеру фильма «Плагиатор», прошедшую 8 июня в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Компанию ему составили его дочь Амели и невеста Ася Борисова. Внимательная публика заметила, что избранница артиста, похоже, находится в положении.

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На мероприятии девушка была в черном наряде, который, впрочем, не скрыл от глазастых пользователей Сети округлившийся животик. И комментаторы в социальных сетях тут же начали выдвигать предложения, что возлюбленная Башарова скоро родит 50-летнему актеру наследника.

«Да, похоже, что беременна. Жилет скрывает конечно, но в профиль видно», «Явно же заметно, что животик вырос», «Не знаю, что происходит у них в отношениях, но дети — это всегда большое счастье», «Я почему-то так и думала, что в этом году она родит», — пишут люди.

Ранее мы писали, что актрису Любовь Толкалину заподозрили в романтических отношениях с коллегой по сцене Маратом Башаровым после того, как она в личном блоге поделилась снимком, на котором запечатлена вместе артистом.