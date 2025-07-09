Накануне свадьбы Петр Дранга рассказал, какой должна быть идеальная семья

Жених Агаты Муцениеце высказался о том, какой, по его мнению, должна быть идеальная семья.

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Пётр Дранга отметил, что муж и жена должны быть честными друг с другом, и привёл в пример своих родителей, которые вместе уже 55 лет.

«Это очень большой срок. Люди должны обладать мудростью, чтобы преодолеть все трудности и не опуститься до того, о чём потом можно пожалеть. Я горжусь своими родителями, и их союз для меня — огромный пример семьи и любви», — рассказал аккордеонист в разговоре с KP.RU.

К слову, Агата регулярно даёт комментарии о своём новом статусе и ожидании ребёнка, в отличие от Петра. Поговаривают, что будущие супруги не живут вместе, однако каждые выходные они завтракают вместе на Патриарших прудах. Кроме того, в Сети ходят слухи, что на самом деле у Муцениеце другой роман, а связь с Дрангой — лишь прикрытие. Впрочем, Super лично видел, как пара, не скрываясь, держится за руки и обнимается на публике.

Напомним, Дранга ни разу не был женат, а за плечами Муцениеце — скандальный развод с Павлом Прилучным, в браке с которым у актрисы родились двое детей — Тимофей и Мия. Экс-супруги продолжают спорить из-за места жительства мальчика — сегодня состоялось очередное заседание.

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