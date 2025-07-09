Около элитного жилого комплекса «Садовые кварталы» в Москве, где живут Евгений Петросян и Иван Янковский произошла драка.

Об этом в среду, 9 июля, сообщили в Telegram-канале Mash.

— Жильцы обороняются третий день: установили баррикады на входе в дом, организовали патрули. Сегодня случилась драка, разнимать которую пришлось полицейским, — говорится в публикации.

Разбирательства с представителями УК «Лайм Хамовники» начались еще в прошлом году. Жильцы отказались от услуг управляющей компании, однако суд постановил обратное. Недавно представители якобы УК «Лайм Хамовники» вломились в офис товарищества собственников ЖК и причинили вред аппаратуре на три миллиона рублей. Представители управляющей компании инцидент еще никак не комментировали.

Ранее Лариса Долина столкнулась с проблемами с квартирой в Хамовниках. Тогда злоумышленники заявили, что владеют недвижимостью певицы, которую она якобы продала. Чем закончилась история — в материале «Вечерней Москвы».