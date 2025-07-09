Телеведущий Ширвиндт с сарказмом назвал интервью Shaman шедевром

Телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) высмеял певца Shaman (он же — Ярослав Дронов) из-за интервью артиста в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

«Я посмотрел интервью Shaman Корчевникову. По-моему, это — шедевр. Что я хотел этим сказать, вы сами напишите мне в комментариях», — высказался в Ширвиндт, едва сдерживая смех, в начале опубликованного им ролика.

Также телеведущий поделился с поклонниками вырезкой из интервью, где Дронов называет свою возлюбленную Екатерину Мизулину «потрясающей хозяйкой», а также рассказывает о том, что любит курицу «позажаристее».

«Калина красная, клюква раскидистая, а курица — зажаренная», — подписал пост Ширвиндт.

Общественный деятель Мизулина и певец Shaman подтвердили свой роман в марте 2025 года во время сольного концерта артиста в «Live Арене». Артист пригласил партнершу на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Позднее Shaman рассказал, что намерен сыграть свадьбу с Мизулиной летом, но не уточнил год запланированного торжества.

В мае 2025 года Ширвиндт назвал ужасной пошлостью клип певицы Валерии на фоне руин. Телеведущий выразил мнение, что артистке стоило придумать свою песню для подобного перформанса, а не перепевать советскую классику «С чего начинается Родина».