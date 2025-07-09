Советский и российский эстрадный певец Михаил Шуфутинский раскрыл секрет похудения на 20 килограммов. Его слова приводит «Пятый канал».

© Lenta.ru

77-летний артист признался, что похудел с помощью пищевого дневника.

«Позавтракал — написал, что съел. Пообедал, ланч — записал, что съел. Потом смотрю, сколько я съел. Ага, 1620 калорий. Могу позволить себе еще 100 граммов виски сегодня, 235 калорий», — рассказал он и уточнил, что старается не превышать норму калорий.

Кроме того, исполнитель не забывает про физическую активность в виде плавания в бассейне и массаж. По его словам, похудение отразилось на его гардеробе.

«Так тяжело, я сейчас вспоминаю. И потом, одежды никакой нет на тебя. Ты вынужден покупать себе не то, что ты хочешь, а то, что есть размер. А это очень депрессивная штука», — подчеркнул собеседник телеканала.

В июне врач-диетолог Кристина Пришвина перечислила опасные последствия похудения пародистки Елены Воробей.