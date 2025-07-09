Мать Тимати рассказала о сложностях в воспитании его дочери

Мать Тимура Юнусова (Тимати) Симона призналась, что у нее есть трудности в воспитании внучки Алисы. Об этом сообщает «Пятый канал».

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Она уточнила, что девочка сталкивается с повышенной тревожностью.

«Я думаю, вы замечали взрослых и детей, которые дергают ногой во время разговора, накручивают пряди волос и так далее. Алиса в кровь обгрызает кутикулы, хоть она и понимает, что это опасно и выглядит не очень приятно», — поделилась женщина.

По ее словам, родные стараются создавать для ребенка комфортную и безопасную обстановку, чтобы она испытывала меньше волнения. Рэпер также старается проводить больше времени с дочерью — занимается с ней серфингом, ездит на картинге.

Фанаты предположили, что Алиса может реагировать так на его возможную женитьбу и появление младшей сестры.

5 июля мать Тимати опубликовала ролик, как обсуждает вопросы отношений с внучкой Алисой, где она заявила, что влюбляться можно в любом возрасте. Она отметила, что ей впервые понравился мальчик в пять лет. При этом девочка добавила, что встречаться стоит начинать в 14-16 лет. Выходить замуж, по мнению дочери Тимати, надо в 25 лет.

Юнусова растит внучку Алису. Девочка родилась в союзе Тимати и Алены Шишковой. У рэпера также есть сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Мать рэпера помогает модели воспитывать Алису. В апреле 2025 года стало известно, что девушка Тимати, модель Валентина Иванова, ждет ребенка.