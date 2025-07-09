Прилучный преподнес жене сюрприз на фоне воссоединения с дочерью

Зепюр Брутян купается в любви Павла Прилучного. Сегодня актриса похвасталась сюрпризом от обожаемого супруга и пожелала ему оставаться всегда таким же романтичным.

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Звезда «Мажора» порадовал спутницу милым букетом ромашек.

«Проводила мужа, намарафетилась. Пока дети спят, Мика спит, у меня есть время снять красивое видео со своими красивыми цветочками, которые муж мне подарил», — поделилась актриса в личном блоге.

Зепюр отметила, что всегда снимает цветы, презентованные Павлом.

«Я снимаю себя с цветочками, потому что люблю пересматривать, умиляться и говорить: 'Пожалуйста, любимый муж, не меняйся!», — улыбнулась в камеру Брутян.

Она призвала поклонников оставаться романтичными и посоветовала мужчинам радовать своих дам и дарить им хотя бы 'по одному цветочку в день».

А вчера Прилучный поделился кадрами с прогулки с детьми от Агаты Муцениеце. В День семьи, любви и верности к актеру приехала его дочь Мия.

Папа и его старшие наследники прошлись по живописным местам, наслаждаясь долгожданным летним солнцем.