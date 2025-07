Легендарный барабанщик "Битлз" отпраздновал свой 85-летний юбилей на улице

Есть люди, которые стараются не привлекать внимания и держаться скромно. Но если случается беда, то именно они первыми приходят на помощь: словами поддержки, неотложным делом или хотя бы сочувствующей улыбкой... Такие есть, наверное, в любом коллективе, да и любой коллектив без таких людей - добрых, неравнодушных и готовых спасти в нужный момент - не выдержит испытаний, рассорится и развалится. Был такой человек и в главной группе мира - The Beatles.

Вроде бы стеснительный и немногословный, простодушный. Но без него Beatles распались бы, наверное, намного раньше из-за ссор за лидерство Джона Леннона и Пола Маккартни или ухода в себя и индийскую духовную культуру Джорджа Харрисона - еще в середине 60-х. Да, кто знает, что было бы с тремя гениями в одном коллективе, если бы не Ринго?!

7 июля легендарному битлу исполнилось уже 85! И он снова всех сдруживает, примиряет, объединяет. А в день своего рождения по традиции выходит ровно в 12.00 на улицу и произносит свои заветные слова как молитву: "Peace and Love!" То есть "Мир и Любовь!" И сотни фанатов, приезжающих в этот день в Лос-Анджелес, где еще с 80-х живет знаменитый музыкант со своей женой - американской киноактрисой Барбарой Бах, повторяют за ним эти слова и стараются отныне жить так же.

В 85 открыл в себе новые таланты

Накануне юбилея Ринго Старр наконец-то объяснил, почему, став "таким взрослым", он научился успевать даже больше, чем в юности. Выпустил в январе новый альбом Look Up, до этого сыграл на барабанах в студии Rolling Stones, тоже записывавших очередной релиз. А еще месяц назад Ринго впервые взялся озвучивать 3D-мультфильм "Высоко в облаках" по написанной Полом Маккартни детской книге о приключениях белки-подростка. Знали ли вы, что битлы способны и на такое?

Но и этого звездному барабанщику показалось мало. Он увлекся и написанием картин с помощью компьютерных технологий, причем среди них оказались и две гибридные (то есть с комбинированной манерой творчества) и даже один автопортрет, как написали критики, "выполненный в манере Бэнкси" (то есть самого знаменитого художника современного стрит-арта).

Как он дошел до такой жизни? И снова Ринго не полез за словом в карман. Объяснил: "Я всегда хотел быть только барабанщиком, но никогда не знаешь, куда тебя приведут новые идеи. А эти новые технологии неожиданно вдохновили меня, и мне очень понравилось создавать эти NFT, сочетающие мое художественное искусство и мою музыку!"

Да, есть люди, неугомонно увлеченные жизнью и всегда начинающие в ней что-то новое, неожиданное для всех...

Пришел в "Битлз" на место "сердцееда"

Ричард Старки, имя которого Джон Леннон и Пол Маккартни с присущим им юмором превратили в Ринго Старра, тоже родился в Ливерпуле. Но пришел в Beatles самым последним. И довольно неожиданно. Леннон, Маккартни и Джордж Харрисон играли в группе уже давно. А вот с барабанщиками им не везло, часто приходилось менять. Особенно их раздражал, наверное, Пит Бест, который у девушек считался единственным секс-символом в их группе. И за ним они бегали. Вызывая, наверное, невольную зависть у Джона и Пола, которые из-за Пита Беста оказались не при делах. А они же тоже хотели прослыть "бестами" (best в переводе с английского значит "лучший").

Связаны ли эти события (записей игры Пита в клубах, где в те ранние годы выступали битлы, ведь никто не делал), но после одного из выступлений, 17 августа 1962 года, Леннон и Маккартни заявили ударнику и любимчику девчонок, что тот "не справляется". Попросили уйти из группы. И тот, без скандала, согласился. Надо было срочно искать нового.

И тут очень вовремя под руку подвернулся Ринго. Во-первых, он и так давно дружил со всеми тремя: Джоном, Полом и Джорджем. Во-вторых: обладал добродушным нравом, ни с кем не враждовал и имел отличное чувство юмора. Ну и, наконец, вряд ли отбивал бы у битлов девчонок, как Пит Бест. Забегая вперед: уже в 2025 году при подготовке художественного фильма о Ринго Старре будущий исполнитель его роли Барри Кеоган попросил сына музыканта Зака Старки (тоже барабанщика) дать ему какой-нибудь совет...

Зак и сказал: "Надо найти накладной нос побольше!". А потом говорил друзьям: "Он же вообще не похож на моего папу, правда? Но все можно же исправить. Можно выдать ему большой резиновый нос. Хотя суть моего папы - его личность... Он - человек с харизмой. И передать это сложно, да и никто не может играть так, как папа".

Так что с таким носом было сложновато, наверное, стать новым "сердцеедом". Думали ли об этом Пол и Джон?! Наверное, вряд ли. А вот о том, что Ринго играл тогда во второй по популярности после The Beatles группе Rory Storm And the Hurricanes и, приглашая его, они ослабляли конкурентов, подозревали наверняка.

Как он стал Ринго

С Ринго Старром дела у Beatles быстро пошли в гору. Уже 11 сентября они записали свою первую "сорокопятку" (виниловый диск с двумя песнями). Так в то время назывались макси-синглы или EP. Песни Love Me Do и P.S. I Love You, на которых играл уже Ринго Старр, сразу же попали в тop-20.

Не потому что он, наверное, такой вот супермузыкант. А потому что теперь в группе сложилась гармония и общий дух. И приходящее на помощь в трудных ситуациях чувство юмора. Ринго никогда ни на кого не обижался, любил пошутить и умел дружить. Такой человек рядом с мечущимися в поисках и амбициях гениями, всегда, наверное, необходим.

Как он, кстати, превратился из Ричарда Старки в Ринго Старра?! Тоже благодаря чувству юмора. Барабанщик любил кольца, за что его так и прозвали (ring по-английски значит как раз кольцо). Даже чуть высмеяли это пристрастие в фильме Help. Ричард, теперь уже Ринго, не обиделся, а посмеялся вместе со всеми. Этот фильм, кстати (как и другой - A Hard Day s Night), открыл в Ринго и дар киноактера. Но он не хотел отвлекаться на него до самого распада Beatles, очевидно, чтобы не занимать время, которое он мог бы потратить на группу и играющих в ней своих друзей.

Он оставался другом для всех трех битлов, как бы они между собой ни ссорились. Знать бы, каких нервов это ему порой стоило?

Познакомился и с "Алисой"

После "Битлз", уже в сольной карьере, Ринго Старр снялся в 12 художественных фильмах (даже в "Алисе в Стране чудес"), но теперь уже снимают о нем. И он снова проявил себя как верный друг и даже как мужчина, дорожащий своей первой любовью. Читая сценарий фильма о себе, музыкант попросил переписать некоторые фрагменты сценария, "особенно про детство в Ливерпуле и первый брак".

"Сценарист был с отличной репутацией, и он прекрасно все написал, - объяснял Ринго режиссеру фильма Сэму Мендесу. - Но это не имеет ничего общего со мной и Морин (первая жена Ринго Старра, ушедшая из жизни в 1994 году. - Прим. ред.) У нас было не так.... Мы бы так никогда не поступили".

Ударники - люди обычно с сильным характером. Все свои мысли Ринго Старр крепко вдолбил в сознание съемочной группе. И сценарий переписывали, пока он его не устроил.

Что такое счастье

"Я смотрю в зеркало, и мне 24. Я никогда не становлюсь старше 24, - рассказал Ринго накануне юбилея друзьям. - И мне всегда было 24, все эти годы". А на вопрос о том, как он поддерживает свои жизненные силы, ответил: "Я люблю то, что делаю".

И вспомнил о прошлом: "Когда я только начинал, моя мать приходила на мои концерты. И она говорила: "Знаешь, сын, мне всегда кажется, что ты становишься счастливее всего, когда играешь на барабанах".

И это правда. Так и было. Да и продолжается по сей день... А еще юбиляр сказал о себе так: "Я живу сегодняшним днем. И ничего из того, что cо мной случилось, я не планировал. Просто люблю жизнь, которую мне дозволено прожить".

Наверное, так и надо.

Прямая речь

Пол Маккартни: Таких больше нет