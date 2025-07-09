Певица Лариса Долина призналась, что не готова покупать дорогую одежду

Passion.ru

Певица Лариса Долина призналась, что не готова покупать дорогую одежду. Ее слова передает StarHit.

Певица Лариса Долина призналась, что не готова покупать дорогую одежду
© Passion.ru

В Сочи состоялась вечеринка Radio Monte Carlo, которую посетили многие звезды, в том числе и Долина. Выйдя в свет, певица, предпочитающая яркие образы, заговорила об увлечении модой. По словам знаменитости, ей важно хорошо выглядеть и красиво одеваться, поэтому она нередко экспериментирует со стилем. При этом, в отличие от коллег, Долина не готова тратить большие деньги на гардероб.

«Интересуюсь больше стилем, нежели модой. Мода — приходящая и уходящая, а стиль у каждого человека должен быть свой — индивидуальный. Считаю, что совершенно не обязательно покупать очень дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть», — высказалась знаменитость.

Певица уже много лет работает с дизайнерами. По словам Долиной, у нее есть только один запрос — одежда должна подчеркивать ее достоинства и соответствовать трендам.

«Дизайнеры обновляют мой гардероб, сценический и повседневный, следуя современным тенденциям, но учитывая мой собственный стиль», — пояснила она.

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