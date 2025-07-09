Певица Лариса Долина призналась, что не готова покупать дорогую одежду. Ее слова передает StarHit.

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В Сочи состоялась вечеринка Radio Monte Carlo, которую посетили многие звезды, в том числе и Долина. Выйдя в свет, певица, предпочитающая яркие образы, заговорила об увлечении модой. По словам знаменитости, ей важно хорошо выглядеть и красиво одеваться, поэтому она нередко экспериментирует со стилем. При этом, в отличие от коллег, Долина не готова тратить большие деньги на гардероб.

«Интересуюсь больше стилем, нежели модой. Мода — приходящая и уходящая, а стиль у каждого человека должен быть свой — индивидуальный. Считаю, что совершенно не обязательно покупать очень дорогую одежду, чтобы хорошо выглядеть», — высказалась знаменитость.

Певица уже много лет работает с дизайнерами. По словам Долиной, у нее есть только один запрос — одежда должна подчеркивать ее достоинства и соответствовать трендам.

«Дизайнеры обновляют мой гардероб, сценический и повседневный, следуя современным тенденциям, но учитывая мой собственный стиль», — пояснила она.

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