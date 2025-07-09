Фриске вспомнила, как потеряла второго ребенка после кончины сестры

Блогерша Наталья Фриске призналась в Telegram-канале, что у нее произошел второй выкидыш после кончины сестры Жанны.

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Фриске узнала о беременности за два дня до того, как Жанны не стало. На тот момент артистка находилась в коме. Блогерша призналась, что ей было тяжело из-за состояния сестры. Она старалась себя контролировать и успокаивать, чтобы не навредить плоду.

«13-го я ей рассказала. Я помню, как она мне улыбнулась. И 15-го, вечером, ее уже не стало, к сожалению. Я напилась валерьянки. Я помню, как мне позвонили в 11 вечера, и я уже все поняла, без слов. Что Жанны больше нет. Приехав туда, я себя как-то настроила на то, что душа Жанны улетела, а это просто, как сказать, сосуд на земле. Ее оболочка, а душа просто рядом с нами летает», — поделилась блогерша.

Фриске расплакалась во время рассказа о потере сестры. Жанны Фриске не стало 15 июня. В середине июля Наталья узнала, что на 8-й неделе беременности у ребенка произошла остановка сердца. По словам девушки, врачи ей сказали, что случилась генетическая поломка у плода.

«И ребенок даже если бы родился, то долго бы не прожил. Постоянно болел бы», — вспомнила девушка.

По словам Фриске, после выскабливания у нее случилась истерика. Она постоянно плакала в тот период.