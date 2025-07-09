Шаман отдыхает: наряд Бейонсе взорвал русскоязычный интернет

Американская певица Бейонсе уже не раз привлекала внимание публики своими сценическими нарядами. На этот раз она буквально шокировала поклонников, выступив на концерте в наряде в цветах российского флага — белом, синем и красном.

После концерта артистка опубликовала фотографии у себя на странице в социальных сетях, куда тут же пришли сотни русскоязычных фанатов певицы.

«Мы русские, с нами Бейонсе», — прокомментировал публикацию один из пользователей. «Шаман нервно курит в сторонке», — пошутил другой поклонник творчества звезды.

Бейонсе наиболее известна песнями Crazy In Love, Halo, Baby Boy и Beautiful Liar. Певица является обладательницей рекордного числа премий «Грэмми» среди женщин — их у нее 28.

Самые яркие наряды певицы — в галерее «Рамблера».