Федор Бондарчук пытается вернуть жену

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева передумали разводиться. Как сообщает «КП», артистка недавно удалила пост о разводе, а пара все еще находится в законном браке.

Напомним, что весной Андреева заявила, что решила развестись с Бондарчуком после девяти лет совместной жизни. В соцсетях Паулина подчеркивала, что они сделали официальное заявление «в попытке избежать излишних домыслов и фантазий». Пара воспитывает общего сына, четырехлетнего Ивана.

Недавно публикация о разрыве исчезла. Как утверждают источники, супруги передумали разводиться, а Бондарчук пытается вернуть жену. Кроме того, официального заявления никто так и не подал. Причиной разлада же мог стать разный образ жизни — Андреева по складу характера более домашний человек, а режиссер же предпочитает вечеринки. По слухам, уже больше года артистка живет отдельно от мужа.

«Насколько я слышал, Паулина живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она получила в собственность квартиру в городе на Неве, которую Федор купил после их свадьбы. За Бондарчуком осталась большая квартира в Москве, в Брюсовом переулке», — рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Отметим, что сперва в разводе обвинили 30-летнию актрису Софию Синицину, однако эту информацию опровергали друзья Андреевой. Следом Бондарчуку приписали роман с соосновательницей модного бренда Полиной Подплетенной. Источники отмечают, что и это — ложь.

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«Слухи про роман Федора с Подплетенной — полный бред. У Полины есть мужчина, и она вообще не во вкусе Федора. Бондарчук любит творческих женщин, интеллектуалок. Да и у Федора другие заботы. Во-первых, он надеется на воссоединение с Паулиной, во-вторых, плотно занят экранизацией повести Стругацких "Трудно быть богом". Он продюсирует этот проект и очень увлечен им. Плюс ко всему Бондарчуку сейчас не до выходов в свет. Ему бы "Ленфильм" передать новому руководству и из долгов выйти», — заявил один из коллег режиссера.

Напомним, что в конце 2024 года Бондарчук покинул пост председателя совета директоров киностудии «Ленфильм». По официальной версии, ему было сложно совмещать руководство с собственными проектами. Однако, по слухам, ему стало финансово сложно вытягивать компанию.