Лидеру группы «Океан Эльзы» могут запретить въезд в Россию за поддержку ВСУ
Фронтмену украинской группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку могут запретить въезд в Россию из-за помощи Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Источники агентства утверждают, что Вакарчук передавал гонорары на нужды ВСУ и призывал других оказывать аналогичную помощь.
«Имеются основания для неразрешения ему въезда на территорию Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.
Ранее лидер «Океана Эльзы» после облавы военкомов на концерте поблагодарил фанатов.