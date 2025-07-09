Лидеру группы «Океан Эльзы» могут запретить въезд в Россию

Фронтмену украинской группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку могут запретить въезд в Россию из-за помощи Вооружённым силам Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

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Источники агентства утверждают, что Вакарчук передавал гонорары на нужды ВСУ и призывал других оказывать аналогичную помощь.

«Имеются основания для неразрешения ему въезда на территорию Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.

Ранее лидер «Океана Эльзы» после облавы военкомов на концерте поблагодарил фанатов.