Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева намекнула на беременность. Об этом сообщает издание Spletnik.

34-летняя Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности. Блогерша опубликовала совместные фотографии с мужем Филиппом Бегаком. В подписи к снимкам интернет-пользователи увидели намек на беременность телеведущей.

«Друзья, с Днем семьи, любви и верности! Это самое прекрасное, чем может быть одарен человек! Пусть у каждого будет свой островок блаженства, начиная с вас двоих и заканчивая… а в общем-то, пусть не будет конца», — написала знаменитость.

Журналисты также обратили внимание, что на недавнем фото Анастасии Ивлеевой в мини-платье был заметен «округлившийся живот». При этом сама телеведущая никак не реагирует на сплетни.

10 декабря 2024 года Ивлеева сообщила, что вышла замуж. Тогда она решила не раскрывать личность избранника. Позднее стало известно, что супругом блогерши стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

28 мая влюбленные сыграли свадьбу. Блогерша показала первый портрет в свадебном платье. Для торжества она предпочла наряд из кружева с фатой в русском стиле. Волосы она убрала под головной убор и сделала нюдовый макияж.