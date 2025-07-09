В Сочи и Геленджике перенесли летние концерты Григория Лепса

Летние концерты Григория Лепса в Сочи и Геленджике перенесли на другие даты. Об этом сообщает команда певца и организаторы концертов.

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Концерт в "Геленджик Арене", запланированный на 9 июля, переносится на 3 августа, а в сочинском концертном зале "Фестивальный" - с 11 июля на 4 августа.

Причиной назвали изменения логистикой и подготовкой к большим сольным концертам 15 июля в Санкт-Петербурге, а на следующий день в Москве.

Уточняется, что места проведения остаются прежним. Все билеты действительны на новые даты. Их нужно переоформить в местах приобретения или вернуть деньги.