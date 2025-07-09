Гоша Куценко признался, что ездил поддерживать Ефремова в колонию. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актер Гоша Куценко рассказал, что ездил навещать Михаила Ефремова, когда тот еще отбывал срок в колонии. Актер также признался, что Никита Михалков помог коллеге выйти по УДО.

«В места не столь отдалённые я приезжал к нему, я говорил с ним, видел его глаза. И за то, что Никита Сергеевич взял на себя эту миссию и помогал Мише выйти оттуда, спасибо, низкий ему поклон», — заявил он.

Куценко добавил, что сейчас Ефремов не снимается, а свою первую роль после освобождения он хочет сыграть в театре.

Михаил Ефремов возвращается в профессию

«Он ещё очень сильно выскажется и как актёр, и как режиссёр. Его отец — это наш любимый педагог. Поверьте, Миша унаследовал все от своего отца. К сожалению, может быть, какие-то пороки, а кто без них? Но талант уж точно», — рассказал он.

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