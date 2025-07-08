Елизавета Арзамасова пришла на теннисный турнир с сыном и мужем

Актриса Елизавета Арзамасова снялась с Ильей Авербухом и сыном на теннисном турнире. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Bosco di Ciliegi.

5 и 6 июля в честь открытия магазина BoscoBosco в Лужниках состоялись турниры Bosco Cup по теннису и паделу. Друзья и клиенты Bosco di Ciliegi начали утро с энергичной «Bosco-Зарядки», которую провели титулованная теннисистка Светлана Кузнецова, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов и профессиональный спортсмен Егор Корнеев.

Елизавета Арзамасова появилась на мероприятии с мужем Ильей Авербухом и сыном. Для мероприятия она предпочла толстовку и солнцезащитные очки. Сын был одет в клетчатую рубашку и коричневые брюки.

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Гостями мероприятия также стали Карина Нигай, Полина Трубенкова, Тамаз Манашеров, Юлия Коваль, Юрий Омельченко, Антон Шунин, Алла Михеева, Алина Буре, Степан Михалков, Николай Богданович, Олег Еропкин (Moneyken), Павел Камин и другие.

Продюсер ледовых шоу Илья Авербух старше Елизаветы Арзамасовой на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У них есть общие дочь и сын.