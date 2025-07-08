Елизавета Арзамасова пришла на теннисный турнир с сыном и мужем
Актриса Елизавета Арзамасова снялась с Ильей Авербухом и сыном на теннисном турнире. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Bosco di Ciliegi.
5 и 6 июля в честь открытия магазина BoscoBosco в Лужниках состоялись турниры Bosco Cup по теннису и паделу. Друзья и клиенты Bosco di Ciliegi начали утро с энергичной «Bosco-Зарядки», которую провели титулованная теннисистка Светлана Кузнецова, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Немов и профессиональный спортсмен Егор Корнеев.
Елизавета Арзамасова появилась на мероприятии с мужем Ильей Авербухом и сыном. Для мероприятия она предпочла толстовку и солнцезащитные очки. Сын был одет в клетчатую рубашку и коричневые брюки.
Гостями мероприятия также стали Карина Нигай, Полина Трубенкова, Тамаз Манашеров, Юлия Коваль, Юрий Омельченко, Антон Шунин, Алла Михеева, Алина Буре, Степан Михалков, Николай Богданович, Олег Еропкин (Moneyken), Павел Камин и другие.
Продюсер ледовых шоу Илья Авербух старше Елизаветы Арзамасовой на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились. У них есть общие дочь и сын.