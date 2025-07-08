Экс-солистка «Блестящих» Орлова стала помощницей депутата Госдумы

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова стала помощником депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по экологии Владимира Бурматова. Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Для меня Владимир Владимирович всегда был единственным представителем власти, который действовал в интересах братьев наших меньших. Знаю его много лет, сколько вместе сделали, будем и дальше стараться помогать животным. Уверена, что совместными усилиями мы добьемся соблюдения прав бездомных и домашних животных», — написала артистка.

По словам Орловой, она намерена активней сосредоточиться на этой работе. Певица отметила, что считает важной задачей разработку новых инициатив для защиты питомцев. Артистка призвала всех неравнодушных присоединиться к совместной деятельности.

Как сообщало URA.RU ранее, весной в Госдуму была внесена инициатива, целью которой является законодательно закреплена конфискация животных у недобросовестных хозяев. Автором предложения стал первый зампредседатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. По его словам, механизм предусматривает изъятие животных у тех владельцев, по которым поступили жалобы от соседей, подтверждающие ненадлежащий уход или самовыгул.