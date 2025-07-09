Вероятность романа между Бузовой и Киркоровым оценили

Сваха Анна Осипова оценила вероятность романа между певицей Ольгой Бузовой и артистом Филиппом Киркоровым. Ее комментарий приводит сайт «Страсти».

Эксперт отметила, что артисты не раз провоцировали публику неоднозначным поведением по отношению друг к другу, и каждый раз людям «хочется соединить их в пару».

«Мне кажется, что эти двое очень похожи друг на друга: амбициозные, упрямые, целеустремленные и очень, очень трудолюбивые», — сказала Осипова.

При этом, по мнению свахи, если между Бузовой и Киркоровым завяжутся романтические отношения, то им будет трудно ужиться в одном пространстве.

«Они попросту не способны дать друг другу ту поддержку и понимание, в котором нуждаются сами. Им нужны "земные" спутники жизни, которые ждут дома с горячим ужином и теплым пледом, а не полное отражение себя», — заявила она.

Осипова также подчеркнула, что на данный момент исполнители «женаты» только на сцене.

Ранее Киркорова сняли облизывающим палец Бузовой на концерте певца Димы Билана. Также артисты целовались на камеру.