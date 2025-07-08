Внук Пугачевой обиделся из-за неучастия в российском шоу

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков, проживающий сейчас в США, обиделся, что его не позвали в реалити-шоу «Выживалити. Наследники». Свое мнение по этому поводу он высказал в комментариях под постом-анонсом программы в соцсетях.

Участниками нового выпуска шоу станут дети знаменитостей. Им все также придется существовать в экстремальных условиях и бороться друг с другом за победу. Среди участников шоу уже заявлены дочь Михаила Турецкого Эммануэль, сын рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) Антоний и дочь Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) Лидия.

«Эх, не позвали на тусовку», — написал Пресняков под постом-анонсом «Выживалити. Наследники».

Напомним, что внук Пугачевой живет в США уже третий год. Он переехал в Соединенные Штаты вместе с семьей из-за начала частичной мобилизации в России, сбежав тайно через эстонскую границу. В мае 2025 года стало известно, что Пресняков страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности.