Ваенга назвала причину отмены своего концерта на «Славянском базаре»

Концерт на XXXIV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» отменен, рассказала известная певица Елена Ваенга. Об этом пишет «Российская газета».

Мероприятие было намечено на 10 июля, планировалось, что оно пройдет в концертном зале «Витебск» на открытии традиционного музыкального торжества.

«К большому сожалению вынуждена сообщить, что в связи с состоянием здоровья выступления на фестивале «Славянский базар» в этом году не представляются возможными. Я очень хотела приехать на любимый фестиваль, лечилась, но не успела», — рассказала Ваенга.

Артистка заметила, что всегда была честна перед своим зрителем, и выступать под фонограмму не считает правильным. Она добавила, что именно поэтому приняла такое непростое решение.

Ранее сообщалось, что основные мероприятия XXXIV Международного фестиваля искусств стартуют 10 июля и продлятся до конца недели. За гран-при будут бороться десятки исполнителей из разных стран: от России — Эрик Ахметов и Заур Барагунов, от Белоруссии — Валерия Бернатович и Амалия Сухан.

10 июля зрители увидят спектакль народного артиста СССР Владимира Васильева «Блуждающие звезды».

Под занавес форума 14 июля выступит ДиДюЛя — композитор и лидер одноименной группы, которая играет музыку в стилевом диапазоне от нео-фламенко до рока и фолка.