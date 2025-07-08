Тодоренко рассказала, как готовится к родам

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко рассказала о своей подготовке к родам. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Тодоренко, она каждый день тренируется на беговой дорожке. Кроме того, на руках она использует утяжелители — женщина считает, что таким образом она подготовит свое тело к родам.

«Гибкое выносливое тело достигается ежедневными тренировками. Как только токсикоз отступил, я сразу начала заниматься своим телом. Уже 60 дней, а может, чуть больше я готовлю тело к родам», — заявила она.

Кроме того, недавно Тодоренко узнала пол ребенка — у нее родится третий сын. Как призналась многодетная мать, она мечтала о девочке.

«Влад говорил, что хотел пацана! Надеюсь на четвертого ребенка. Может, когда-нибудь и заплету косички», — добавила она.

Ранее Тодоренко показала растяжку.