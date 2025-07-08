Валерия Гай Германика: российские рок-звезды дарят мрак и боль

Режиссер Валерия Гай Германика в Telegram-канале прокомментировала помолвку дочери Оззи Осборна Келли и участника группы Slipknot Сида Уилсона.

Валерия Гай Германика назвала одно отличие, которое, по ее мнению, есть у американских и российских рок-звезд.

«Американские панк- и рок-звезды дарят женщинам кольца за миллионы долларов. Наши рок-звезды дарят мрак, голод и боль», — заявила режиссер.

В июле Осборн опубликовала видео, в котором ее возлюбленный, участник группы Slipknot Сид Уилсон, встал на колени и сделал предложение перед ее родителями. Это произошло за кулисами прощального шоу отца артистки — Оззи Озборна.

Осборн согласилась стать женой Уилсона. Она также показала обручальное кольцо в виде пчелы. Это эксклюзивное украшение стало данью уважения подруге Келли Джоан Риверс, которой не стало в 2014 году.

Уилсон назвал возлюбленную «пчелкой» и позже узнал, что такое прозвище ей уже давала Риверс. Он посчитал это «удивительным совпадением» и решил заказать для Келли обручальное кольцо с такой тематикой.