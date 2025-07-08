Стала известна возможная причина смерти стилиста Вишневского

Стилист Дмитрий Вишневский, предварительно, скончался в результате инфаркта, спровоцированного перегревом на солнце. Об этом сообщает SHOT.

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О смерти Вишневского стало известно от певицы Кристины Орбакайте, которая опубликовала у себя в соцсетях соответствующий пост. Стилист скончался в минувшее воскресенье у себя дома в Подмосковье, куда поехал к своей матери.

«Вишневский занимался делами по дому, когда его мать услышала грохот. Она вошла в дом и увидела сына без сознания, пульс прощупывался. Вызвали скорую, но он скончался до приезда врачей на руках у матери. Предварительно, стилист перегрелся на солнце, что спровоцировало инфаркт», — говорится в тексте.

Вишневский работал с такими звездами, как Орбакайте, Жанна Агузарова, Рената Литвинова, Елена Супрун и другие. При этом последние шесть лет он также увлекался созданием духов и называл себя «тренером по парфюмерии». Кроме того Вишневский проводил тренинги по визажу и выступал в качестве приглашенного специалиста на мероприятиях.