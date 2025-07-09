«Нечем петь»: Ваенга отменяет все концерты

48-летняя Елена Ваенга обратилась к поклонникам с тревожным заявлением: из-за продолжительной болезни она вынуждена отменить все ближайшие концерты, включая выступление на международном фестивале «Славянский базар» в Витебске.

В своём видеообращении, опубликованном в соцсетях, артистка предстала без макияжа, выглядела уставшей и явно ослабленной.

«Дорогие люди, меня уже тошнит смотреть на саму себя больную в течение месяца. Болею с 14 числа. Отменено всё, что только можно, вся работа, которая есть», — с горечью призналась певица.

Несмотря на то, что общее самочувствие немного улучшилось, голос до сих пор не восстановился, а для Ваенги, которая принципиально не использует фонограмму на сольных концертах, это критично.

«Интенсивно лечусь, делаю всё возможное, чтобы до 15 числа вылечить аппарат — мой голос», — пояснила она, показывая, что находится в больнице и ей ставят капельницы.

Ранее певица уже отменила июньский концерт в Кремле, объяснив это тем, что «просто нечем петь». Теперь под удар попал и фестиваль в Витебске, где она должна была выступить в июле.

Елена Ваенга рассказала о своем заболевании. Она не может петь

«Я всегда была честна перед своим зрителем, и петь концерт под фонограмму я не считаю правильным. Именно поэтому мы вместе с организаторами приняли такое непростое решение», — заявила Ваенга.

Артистка пообещала пересмотреть график выступлений после выздоровления. Пока поклонникам остается только ждать новостей о состоянии любимой певицы и надеяться на её скорейшее возвращение на сцену.