Территорию возле поместья Пугачевой выставят на аукцион

Прибрежную территорию возле поместья певицы Аллы Пугачевой в подмосковном Солнечногорске выставят на аукцион до конца июля. Об этом сообщает Mash.

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Согласно информации канала, соответствующий пакет документ подготовил и сдал в Московско-Окское бассейновое водное управление бизнесмен из Саратова Глеб Рыськов, участок, который находится прямо перед домом Пугачевой, оформляется для размещения плавсредств. В Mash отметили, что по закону вода в Сенежском озере не может принадлежать певице, хотя она и построила там пирс. В связи с этим в ближайшее время будет проведен аукцион в открытом формате.

Начальная стоимость территории составит 100 тысяч рублей. Победитель торгов получит договор водопользования на 20 лет.

Известно, что на прибрежную территорию возле поместья Пугачевой уже претендуют несколько человек, в том числе Рыськов. Он планирует построить там яхт-клуб и небольшой банный домик.