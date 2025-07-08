Киркоров показал свою роскошную квартиру, но одна деталь вызвала у россиян оторопь

ТВ Центр

Филипп Киркоров обустраивает квартиру, которую купил четыре года назад. Артист хвастался, что отдал за роскошные апартаменты миллиард рублей.

Киркоров показал свою роскошную квартиру, но одна деталь вызвала у россиян оторопь
© globallookpress.com

Поп-король затеял в квартире дизайнерский ремонт, поэтому все еще не въехал в новое жилье. Певец рассказал, что интерьер должен отражать его яркую личность. В итоге декоратор слишком буквально воспринял слова звезды и установил в апартаментах витражные стекла с изображением лица Киркорова.

Витраж выполнен в стиле игральных карт, Киркоров — бубновый король с микрофоном в руке. Филипп признался, что стекло изготовлено в ручную, его разработка и создание обошлись в 500 тысяч рублей. Исполнитель хита "Единственная" в восторге от витража. "Похож, собака!" — в шутку сказал Киркоров, демонстрируя получившуюся красоту.

Но поклонники восторг артиста не разделяют. Народ пришел в ужас и называет витраж безвкусицей. "Такую квартиру роскошную таких стремом испоганил"; "Это что еще за оторопь?"; "Нет вкуса у Филиппа, одна цыганщина"; "А у вас там точно дизайнер есть?" — обсуждают увиденное пользователи Сети.

Напомним, когда Филипп Киркоров покупал квартиру в центре Москвы с шикарным видом, он знал, что по соседству планирует поселиться Алла Пугачева. Но, в итоге Примадонна забросила свои квадратные метры и сбежала из России. Ее квартира уже три года стоит нетронутой.