Бузову заметили в компании неизвестного мужчины

Российскую певицу Ольгу Бузову заметили в компании неизвестного «импозантного» мужчины на свадьбе гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом пишет «7Дней.ru».

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Торжество состоялось 7 июля в одном из столичных отелей.

«На свадебной вечеринке Бузова общалась со своим спутником, который осыпал ее комплиментами и называл тигрицей», — говорится в материале.

Ранее продюсер Сергей Дворцов сообщил, что Ольга Бузова получает от 2,5 миллиона рублей за частное выступление.